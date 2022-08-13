В Мариуполе в пункте приема металлолома сдетонировала авиабомба – не обошлось без партизан

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что взрыв, произошедший в городе несколькими часами ранее, был вызван детонацией авиабомбы в пункте приема металлолома.

Об этом он написал в Telegram.

«Мариуполь. Взрыв о чем известно сейчас. Место взрыва – район Шлаковой горы по ул. Куинджи Кальмиусского района. Место где обустроено было пункт приема/сортировки металлолома (часть анонсированного нового мусорополигона). Причина – если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления. В очередной раз передают привет мчс россии, что при разминировании оставляют взрывчатые устройства без присмотра», - сообщил Андрющенко.