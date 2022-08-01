В торговом центре Еревана прогремел мощный взрыв

В воскресенье, 14 августа, в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв.

Об этом сообщает МЧС Армении.

На месте выехали экстренные службы, около 10-ти единиц спасательной техники.

Количество жертв на данный момент неизвестно.