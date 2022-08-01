В реке Одер произошла экологическая катастрофа, вода оказалась отравленной ртутью

Правительство Польши объявило вознаграждение в миллион злотых (€215 тысяч) за информацию о причинах масштабного загрязнения реки Одер, протекающей от Германии через Чехию в Польшу.

Об этом сообщает «Бабель».

Загрязнение было обнаружено на границе с Германией, оно привело к массовому вымиранию рыбы. По данным польских чиновников, из Одера уже извлекли десять тонн мертвой рыбы.

- Вместе с министром внутренних дел и полицией мы согласовали, что будет определена специальная награда, чтобы можно было как можно быстрее установить, кто и когда стал виновником такого преступления по окружающей среде, - подчеркнул премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Польша также намерена обратиться по этому вопросу в Германию. При этом сотрудники лаборатории, отвечающей за проверку качества воды в Одере, обнаружили в пробах высокое содержание ртути, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что загрязнение Одера, вероятно, окажет влияние на речную фауну вплоть до Балтийского моря. Министерство окружающей среды немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания призвало жителей воздержаться от ловли рыбы в реке и использование воды из нее в любых целях. Мэр восточногерманского города Шведт в федеральной земле Бранденбург Аннекатрин Гоппе назвала гибель тысяч рыб экологической катастрофой небывалых масштабов, последствия которой могут ощущаться годами. В субботу утром сотрудники службы чрезвычайных ситуаций Германии были направлены для сбора мертвой рыбы.