В Египте во время пожара в христианском храме погибли 40 человек

Более 40 человек погибли и 14 получили ранения в результате пожара в приходе Коптской православной церкви в рабочем квартале города Гиза (пригород Каира) в Египте.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По предварительным данным, вспышка произошла в системе вентиляции здания. На момент пожара в храме находились около 5 тысяч человек и проводилось богослужение. По словам очевидцев, пожар привел к массовой панике.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что все силы государства мобилизованы для обеспечения требуемого реагирования. Для гашения вспышки и оказания медицинской помощи пострадавшим было задействовано 15 пожарных расчетов и множество скорой помощи.

Христианское меньшинство в Египте – Коптская православная церковь принадлежит к группе древневосточных церквей, отличающихся от православных церквей византийской традиции элементами обряда и вероучения. Христианское меньшинство в Египте, египтяне-копты, составляет около 10 процентов населения и насчитывает примерно девять миллионов человек.