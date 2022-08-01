В Николаевской области Skoda влетела в бетонное ограждение, погибла женщина

В Николаевском районе автомобиль Skoda Fabia совершил наезд на бетонное ограждение.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

ДТП произошло на трассе Т-1513. В результате аварии конструктивными элементами транспортного средства зажало пассажирку, женщину 1947 года рождения.

На место вызова на спецавтомобили САСМ-Л прибыли спасатели 19-й ГПСЧ 2-го ГПСО. С помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую и передали в карету скорой медицинской помощи.

От полученных травм женщина скончалась по дороге в лечебное учреждение.