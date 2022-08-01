На побережье Одесчины нашли тело еще одной жертвы взрыва мины в море – в полиции рассказали детали инцидента, а в Сети показали видео взрыва

В результате взрыва мины в Одесской области погибли три человека, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как известно, инцидент произошел в поселке Затока Одесской области 14 августа. Сначала сообщалось о гибели двоих и ранении одного человека.

Следственно-оперативная группа выяснила, что несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупредительные знаки на пляже и пошли купаться в море.

В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25-ти, 32-х и 53-х лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера.

Также во время детонирования получили травмы находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

В полиции в очередной раз отмечают, что в водоемах Одесчины купаться сейчас опасно и запрещено. Пляжи и побережья региона защищены и оснащены взрывными устройствами.

Также в Сети появилось видео того, как мина взорвалась на побережье.