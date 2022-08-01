Одессу накрыл сильный дождь: улицы затоплены, движение транспорта затруднено

Во вторник, 16 августа, Одессу накрыл ливень, в результате чего много улиц города были подтоплены и затрудняли движения транспорта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В горсовете добавили, что из-за ливня в затопило Газовый переулок, улицу Атамана Головатого, Черноморского казачества и Балковскую. На местах с непогодой справлялись 24 единицы техники и 311 человек.

Также было временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 7,10,12,15,20,21,28 и троллейбусных маршрутов №3 и 8.

Отмечается, что ситуация в разных районах города отличается. Паблики сообщают, что в то время как в одном районе городе был слабый дождь, в других - уже откачивали воду.

На данный момент дождь в городе закончился.

Напомним, что ранее в Николаеве после дождя снова подтопило Дормашину – на месте оперативно почистили ливневки.