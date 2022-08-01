В Бразилии спасли мужчину, который случайно оказался на необитаемом острове

В Бразилии мужчина сорвался со скалы, когда отдыхал у пляжа Грумари. Течение отнесло его на безлюдный остров, где он выживал в течение пяти дней.

Об этом сообщает «Бабель».

51-летний садовник Нельсон Неди рассказал, что 8 августа любовался видом на скалах, а затем волна отнесла его на безлюдный остров Палмас.

– Волна ударила меня, и я больше ничего не видел, – сказал Неди журналистам.

На острове он нашел пещеру, где спал ночью. А на следующий день наткнулся на палатку и одеяло, которые оставили на острове рыбаки. Также там были две бутылки с водой и два лимона.

Мужчина пытался привлечь внимание людей флагом, сделанным из одеяла, но безуспешно. Неди попытался доплыть назад, до пляжа Грумари, но ему удалось преодолеть только половину пути. Течение отнесло его на мель и он снова оказался на острове.

В субботу у острова появились туристы, катавшиеся на гидроциклах. Они заметили, как Неди размахивал рубашкой. Они известили власти, и на остров направили спасательный вертолет. Нельсона Неди доставили в больницу и выписали позже в тот же день.