На Львовщине столкнулись два бензовоза и автобус – погиб один человек

Во Львовской области на автодороге «Киев-Чоп» столкнулись два грузовых автомобиля Volvo с полуприцепами-автоцистернами и пассажирский автобус Mercedes.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В результате столкновения один из пассажиров автобуса, 57-летний житель города Калуш, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личные данные и диагнозы участников ДТП уточняются. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.