На Николаевщине полиция разыскала сбежавших из дома подростков

В Николаевской области полиция разыскала сбежавшего из дома 16-летнего парня и его 14-летнюю подругу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Утром в отдел полиции обратилась жительница поселка Казанка с сообщением о том, что исчезла ее 14-летняя дочь, где она может находиться, женщина не знала. На розыск несовершеннолетнего сразу был привлечен личный состав отделения полиции.

В ходе розыска установили, что девушка ушла из дома вместе со своим 16-летним знакомым. Выяснилось, что родители девушки были против общения.

В течение нескольких часов поисков полицейские обнаружили подростков на автодороге «Николаев – Днепр», когда те шли пешком в направлении Кривого Рога. Оба беглеца были доставлены в отделение полиции. Полицейские проводят с ними и их родителями превентивную работу.