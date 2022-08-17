Специалисты «Николаевгаз» под обстрелами смогли частично возобновить газоснабжение одного из сел

В селе одной из общин Николаевской области, постоянно находящейся под обстрелами оккупантов, специалисты АО «Николаевгаз» обследовали сети и нашли инженерное решение, чтобы восстановить распределение газа хотя бы частично.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Команда компании АО «Николаевгаз», работающая под брендом Региональной газовой компании (РГК) во главу угла ставит заботу о своих потребителях. Российские войска уничтожают нашу инфраструктуру и лишают удобств», - сообщили в «Николаевгазе».

В одной из общин обстрелы не прекращаются ни на день, есть серьезные повреждения газовых сетей, отсутствует свет и вода. Жители, не покидают свой дом, но фактически лишенные нормальных условий для жизни.

«Бригады АО «Николаевгаз» обследовали сети и нашли инженерное решение, чтобы восстановить распределение газа хотя бы частично. Под канонаду взрывов и риск жизни специалисты выполнили ремонт – заменили участок газопровода, поврежденный вражеской ракетой, и провели сварочные работы на сетях потребителей. Распределение газа возобновлено! Работаем на Победу! Верим в ВСУ!» – резюмировали в компании.



