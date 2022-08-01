На Николаевщине из-за попадания молнии загорелась крыша дома

Из-за попадания молнии 17 августа загорелась крыша двухэтажного жилого дома в селе Парутино Куцурубской территориальной громады Николаевского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО в 09:25 локализовали и в 10:10 ликвидировали пожар крыши дома по улице Ольвийской на площади 50 квадратных метров.

Также 17 августа на территории Николаевской области возникло еще два пожара.

В 07:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре грузового мотоцикла Зубр-Horse НТ-200 по Медовому переулку в селе Новоселка Прибужанской территориальной громады Вознесенского района.

Отделение местной пожарной охраны «Мартыновка», прибыв на место, выяснило, что транспортное средство находится в хозяйственном здании. В 08:13 пожар локализован и в 08:20 ликвидирован на площади два квадратных метра, его причина устанавливается. Огнем повреждено хозяйственное здание и спасен жилой дом, расположенный рядом.

Пожар электропроводки загрузочной машины в металлической пристройке был ликвидирован спасателями 2-й ГПСЧ 2-го ГПСО на площади три квадратных метра на улице Проектной в Николаеве.