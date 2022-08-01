Летальность от COVID-19 выросла на треть, – ВОЗ

За последние 4 недели в мире стремительно возросло количество летальных исходов от COVID-19.
Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения, передает «24 канал».
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, доминирующим штаммом коронавируса остается «Омикрон». Его выявляют в 90% случаев.
«15 тысяч смертей в неделю – это абсолютно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас», – заявил он.
Он добавил, что количество летальных исходов увеличилось на 35%.
.@WHO media briefing on #monkeypox, #COVID19 and other global health issues https://t.co/JwWQUv3Rgu— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 17, 2022
Ранее стало известно, что в Украине за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40%.