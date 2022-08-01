На Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием тягача, фургона и легковушки - полиция ищет свидетелей

Недалеко от села Ингулка Баштанского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Следователи разыскивают свидетелей ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

ДТП произошло 17 августа примерно в 06:00 на 129-м километре автодороги Н-14 «Александровка – Кропивницкий – Николаев».

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat остановился и вышел из автомобиля на проезжую часть дороги. В то время, когда он общался с водителем грузовика Scania, 72-летний водитель Ford Transit допустил столкновение с прицепом легковушки.

В результате происшествия 65-летний водитель Volkswagen Passat, находившийся между автомобилями, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

«Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 093-714-45-20 или 102», – обратились в полицию.

Напомним, как на Львовщине столкнулись два бензовоза и автобус , погиб один человек.