Спасатели Николаевщины сообщили, куда звонить по телефону при перебоях на спецлиниях «101» и «112»

В ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что при перебоях на спецлиниях «101» и «112» для информирования подразделений о пожарах и ЧС жители области могут использовать следующие телефоны:

город Николаев:

(0512) 30 45 17

(0513) 30 45 18

- 3 государственная пожарно-спасательная часть (ГПСЧ): 0506262092

- 4 ГПСЧ: 0639792395

- 5 ГПСЧ: 0639792417

- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ГПСЧ): 0990489019

- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882

- Братское (10 ГПСЧ): 0987700151

- Веселиново (11 ГПСЧ): 0683186914

- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655

- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717

- Доманевка (14 ГПСЧ): 0957034145

- Еланец (15 ГПСЧ): 0985502225

- Воскресенск (16 ГПСЧ):0639792730

- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485

- Весняное (19 ГПСЧ): 0680715242

- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469

- Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0679666642

- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605

– Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423

- Снигиревка (24 ГПСЧ): 0505808672

- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697