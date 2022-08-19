Спасатели Николаевщины сообщили, куда звонить по телефону при перебоях на спецлиниях «101» и «112»

В ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что при перебоях на спецлиниях «101» и «112» для информирования подразделений о пожарах и ЧС жители области могут использовать следующие телефоны:
город Николаев:
(0512) 30 45 17
(0513) 30 45 18
- 3 государственная пожарно-спасательная часть (ГПСЧ): 0506262092
- 4 ГПСЧ: 0639792395
- 5 ГПСЧ: 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0683177473
- Баштанка (7 ГПСЧ): 0990489019
- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882
- Братское (10 ГПСЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ГПСЧ): 0683186914
- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717
- Доманевка (14 ГПСЧ): 0957034145
- Еланец (15 ГПСЧ): 0985502225
- Воскресенск (16 ГПСЧ):0639792730
- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485
- Весняное (19 ГПСЧ): 0680715242
- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0679666642
- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ГПСЧ): 0505808672
- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697