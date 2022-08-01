В Испании из-за сильной засухи пересохло водохранилище, «открыв» для туристов местный «Стоунхендж»

Самая сильная за многие десятилетия засуха в Испании привела к первому за много лет появлению из-под воды «испанского Стоунхенджа».

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Reuters.

Считается, что появление круга десятков мегалитических камней, официально известного как Дольмен Гвадальперала, датируется примерно V тысячелетием до нашей эры. В этом году уровень воды в водохранилище Вальдеканас, под поверхностью которого уже почти 60 лет находится испанский Стоунхендж, упал на 72%, и на части водоема вода полностью отступила, открыв камни.

"Испанский Стоунхендж" обнаружил немецкий археолог Гуго Обермайер в 1926 году, но территория, на которой он находится, была затоплена в 1963 году после возведения дамбы. С тех пор его удалось полностью увидеть всего четыре раза.

Дольмены – это вертикально расположенные камни, обычно поддерживающие плоский валун. Хотя они много разбросаны по Западной Европе, мало известно о том, кто их соорудил. Человеческие останки, найденные поблизости от них, вызвали теории, что это гробницы.