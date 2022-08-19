В центральной и южной Европе из-за штормов погибли 13 человек

Мощные штормы обрушились на районы центральной и южной Европы, унеся жизни не менее 13 человек, в том числе троих детей.

Об этом сообщает УНН.

Пятеро человек, включая двоих детей, погибли в четверг в Австрии в результате шторма. В федеральной земле Каринтия причиной смерти двух девочек пяти и восьми лет стало поваленное сильным ветром дерево.

Во Франции на острове Корсика скорость ветра достигала 224 километров в час. Шесть человек погибли, повреждены несколько небольших домов, 45 тысяч домовладений остались без электроснабжения. По данным властей острова, в одном из кемпингов упавшее дерево стало причиной гибели 13-летней девочки.

В итальянской Тоскане упавшие деревья стали причиной гибели двух человек. Здесь и в регионе Венето было объявлено чрезвычайное положение из-за шторма. Ливни привели к наводнению в городе Лавань под Генуей.