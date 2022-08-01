На трассе Одесса-Вознесенск водитель Mitsubishi потерял управление и спровоцировал трагическое ДТП

В Березовском районе Одесской области 18 августа произошло ДТП на трассе Одесса-Вознесенск.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

31-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль Suzuki, но потерял управление, от чего автомобиль начал разворачивать вокруг своей оси. Легковушка столкнулась с двигавшимся навстречу автопоездом MAN, который, в свою очередь, потерял управляемость и столкнулся с Suzuki.

В результате полученных в ДТП травм 25-летний водитель Suzuki и 41-летний пассажир Mitsubishi погибли. Водителя Mitsubishi и 33-летнего пассажира Suzuki госпитализировали. 54-летний водитель MAN не пострадал.