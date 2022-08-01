В Южноукраинске мужчина упал со скалы на берегу реки – для его спасения вызвали ГСЧС

В пятницу, 19 августа, в Южноукраинске 30-летний мужчина упал со скалы на берегу реки и травмировался. Для его спасения вызвали ГСЧС.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
19 августа в 17:05 на пункт связи 25-й ГПСЧ 2-го ГПСО Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что в городе Южноукраинск на берегу реки Южный Буг упал со скалы и травмировался мужчина, 1992 г. р..
«На место прибыл дежурный караул подразделения. Спасатели подплыли к пострадавшему на надувной лодке, с помощью специальных носилок транспортировали его на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели его и госпитализировали в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.