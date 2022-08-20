В Индии из-за наводнения рухнух железнодорожный мост

Железнодорожный мост рухнул в Индии во время наводнения, 20 августа.

Об этом сообщает NDTV News.

Инцидент произошел в округе Канга штат Химачал-Прадеш. Мост через реку Чакки рухнул после того, как одна из его опор оказалась повреждена.

На видеозаписи с места происшествия видно, как бурное течение воды будто смывает опору моста и он рушится.

В округе Манди произошло внезапное наводнение, в результате чего вода попала в дома и магазины, жители оказались в ловушке, также были повреждены припаркованные на дороге автомобили. Инцидент затронул районы Балх, Садар, Тунаг, Манди и Ламатач в округе.

Из-за проливных дождей были закрыты школы в округах Кангра, Куллу и Манди.