«Не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях»: В очереди на эвакуацию из Запорожья скончалась женщина

В эвакуационной очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области из-за созданных оккупантами бесчеловечных условий умерла женщина.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами человек она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах», – написал он.

Федоров добавляет, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.