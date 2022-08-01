«Не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях»: В очереди на эвакуацию из Запорожья скончалась женщина

В эвакуационной очереди на выезд с оккупированной территории Запорожской области из-за созданных оккупантами бесчеловечных условий умерла женщина.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами человек она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах», – написал он.
Федоров добавляет, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.
«Однако оккупантов это не смущает – каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от «русского мира». Не простим ни одной смерти, ни изуродованной судьбы! Верим, что каждый кафир найдет на нашей земле только смерть», - добавил городской голова.