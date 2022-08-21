В Николаевской области дважды горели автомобили

В Николаевской области в течение субботы, 20 августа, были зафиксированы два пожара автомобилей, не связанных с вражескими обстрелами.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, горел автомобиль «ВАЗ-2108» по улице Центральная пгт Домановка Вознесенского района.

Спасатели ликвидировали пожар в 11:15 на площади 2 кв. м, ее причина устанавливается.

Из-за дорожно-транспортного происшествия возле садово-виноградного общества «Весеннее» на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» возник пожар автомобиля DAF-XF 95 и сухой травы. Пожар в 18:05 был ликвидирован на площади 50 кв. м.