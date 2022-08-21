В Черном море из-за войны погибли по меньшей мере 5 тысяч дельфинов

Из-за войны в Украине продолжают гибнуть животные в Черном море. Число погибших дельфинов превышает 5 тысяч животных.

Об этом сообщили в организации «Открытые клетки».

«Море выбрасывает на берег не более 5% всех погибших животных» , — объясняет биолог и сотрудник парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

А 95% – уходят на дно моря. Однако из-за невозможности реального подсчета погибших животных, реальное количество жертв в экосистемах может быть значительно больше.

«Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли, вероятно, десятки тысяч дельфинов», - считает ученый.

Напомним, под Одессой нашли несколько погибших дельфинов – они страдают от взрывов и работы гидролокаторов российских судов.