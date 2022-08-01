В Николаевской области на пожаре пострадали три человека, у подростка ожоги 40% тела

В селе Нововоскресенка Веселиновской громады ночью 21 августа произошел пожар в частном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о возгорании поступила в Службу спасения в 1:50. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Пострадали три человека: 21-летний парень, 4-летняя девочка и 17-летний подросток. Первые двое госпитализированы в хирургическое отделение Веселиновской районной больницы, а последнего с 40% ожогов тела перевезли в ожоговое отделение в Николаеве. Причины пожара устанавливаются.