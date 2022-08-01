Оккупанты разрушили на Херсонщине стелу «Украина единая» – вместо нее установили бюст Ленину

Российские захватчики в Горностаевке в Херсонской области разрушили стелу «Украина единая».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Херсонская ОВА.

«В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу «Украина единая», которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину», - говорится в сообщении.

В целом ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Населённые пункты, находящиеся у линии фронта, подвергаются постоянным обстрелам. Местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях – без медикаментов, еды, света и воды.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, что оккупанты разрушили или повредили в Украине более 150 культурных объектов.