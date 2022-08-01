На Николаевщине в результате ДТП погибла 48-летняя водитель автомобиля

Во вторник, 23 августа, на трассе Н-14 в Баштанском районе Николаевской области в результате ДТП погибла 48-летняя водитель автомобиля Haval M4.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Н-14, возле села Лукьяновка Привольнянской ТГ Баштанского района.

Автомобиль Haval M4 съехал с дороги и опрокинулся. От полученных травм погибла водитель, ее тело зажало конструктивными элементами транспортного средства. Аварийно-спасательным отделением с помощью шанцевого инструмента тело погибшей деблокировано.

Пострадавшей 21-летней пассажирке на месте была оказана медицинская помощь, в дальнейшем от госпитализации она отказалась.