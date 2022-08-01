В Николаевском районе водолазы достали из реки тело 35-летней женщины, которая пошла купаться и пропала

Водолазы в Николаевском районе достали из реки Березань тело 35-летней женщины, которая накануне пошла купаться и пропала без вести.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

О событии, которое произошло в акватории водохранилища села Червоное поле Ульяновского сельского совета Николаевского района, в Службу спасения сообщили 23 августа в 21:25.

Для проведения поисковых работ к месту направлено аварийно-спасательное отделение с надувной лодкой. Но поиски не принесли желаемых результатов.