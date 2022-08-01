В Николаеве из-за неосторожности во время курения произошел пожар в квартире

В Николаеве днем 24 августа спасатели потушили пожар на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Южной.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

После прибытия спасателей выяснилось, что огонь распространился на балконы четвертого и пятого этажей. Оперативными действиями пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 18 кв.м. К тушению привлекалось 4 единицы техники и 13 пожарных.

Пострадавших и травмированных нет. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении.