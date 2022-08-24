В Киевской области врачи во время операции забыли в теле ребенка посторонний предмет

В Киевской области врачи после проведения операции оставили посторонний предмет в теле 7-летнего ребенка.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц провели операцию. После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в больницу Охматдет, где ему провели повторную операцию и достали из тела ребенка отрезок ткани, оставленный после предварительной операции.

Возбуждено уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины). Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.