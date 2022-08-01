Возле Италии затонула яхта российского бизнесмена стоимостью 50 миллионов долларов

На юге Италии в заливе Скуиллаче затонула 40-метровая яхта «Сага». Ее стоимость оценивается в 50 миллионов долларов, а владельцем называют российского бизнесмена Геннадия Айвазяна.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Wesud News.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа, когда судно под флагом Каймановых островов следовало из Галлиполи в Миллацо. Экипаж, состоящий из итальянцев, подал сигнал бедствия, когда яхта начала набирать воду на корму.

Береговая охрана эвакуировала четырех пассажиров и одного члена экипажа, оставив еще четверых устранять неполадку, пишет Daily Mail. Яхту пытались отбуксировать в порт, но корабль начал резко крениться на правый бок. Остававшихся на борту членов экипажа успели спасти, прежде чем яхта окончательно не пошла ко дну.

Яхта «Сага» была построена в Италии в 2007 году компанией Monaco Yachting & Technologies. По данным СМИ, яхта принадлежит совладельцу холдинга «Кузбассразрезуголь» и председателю совета директоров компании «Крутрейд» Геннадию Айвазяну.

Напомним, как в Европе продали первую яхту, конфискованную у российского миллиардера из-за антироссийских санкций.