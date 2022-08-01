В Мариуполе масштабный пожар – его тушат горожане, оккупационные власти самоустранились

В четверг, 25 августа, в микрорайоне Восточный города Мариуполя бушует масштабный пожар, который не могут потушить из-за отсутствия воды.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Мариуполь снова в дыму. Восточный на Левобережье вновь окутан дымом от пожара в поле. Снова велик риск опрокидывания огня на частные дома. Очередь тот самый пожар, который в телеграмм-каналах оккупантов вчера потушили мчс россии. Как они ее тушили не в интернете, а на месте, сегодня риск был бы меньше. Усугубляет ситуацию то, что на Восточном отсутствует водоснабжение, однако по утверждению оккупантов, подано давление в газораспределительную систему. Последствия этой совокупности факторов могут означать, что Восточный будет окончательно уничтожен российской оккупацией. Даже уже без бомбардировок», – написал он.
Позже, по его словам, пожар все же перебросился на жилые дома.
«Горят дома, горит здание школы №69. Пожарных – ни одного. оккупационные власти типично не реагируют», - добавил Андрющенко.
Пожар пытаются самостоятельно потушить местные жители.