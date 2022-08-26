В центре Львова ночью обрушился трехэтажный дом

Ночью 26 августа в центре Львова произошел обвал в трехэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в ГСЧС.

26 августа в 00:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении трехэтажного жилого дома по проспекту Свободы, 23.

По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж. В результате две квартиры разрушены полностью, одна частично.

Эвакуированы 12 человек, из них четырехлетний ребенок.

В настоящее время спасатели производят частичный и поверхностный разбор обвала.

По состоянию на данный момент информации о погибших или травмированных нет.

На месте от ГСЧС привлечен 41 человек личного состава. На месте происшествия работает кинологический расчет. Поиски возможных пострадавших проводит собака по имени Зоя.