В центре Львова ночью обрушился трехэтажный дом

Ночью 26 августа в центре Львова произошел обвал в трехэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в ГСЧС.
26 августа в 00:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о разрушении трехэтажного жилого дома по проспекту Свободы, 23.
По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж. В результате две квартиры разрушены полностью, одна частично.
Эвакуированы 12 человек, из них четырехлетний ребенок.
В настоящее время спасатели производят частичный и поверхностный разбор обвала.
По состоянию на данный момент информации о погибших или травмированных нет.
На месте от ГСЧС привлечен 41 человек личного состава. На месте происшествия работает кинологический расчет. Поиски возможных пострадавших проводит собака по имени Зоя.