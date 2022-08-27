В Николаевской области после ливня затопило село

В селе Подлесное Николаевского района после ливня 27 августа подтопило дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после ливня граждане нуждаются в помощи в откачке воды из домов.

На место выехало отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.