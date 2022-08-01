В Николаеве полностью прекращают централизованное водоснабжение

На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, поэтому в Николаев подаваться вода вообще не будет.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Сколько времени понадобится для проведения ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты МКП «Николаевводоканал». Скорее всего, на ремонт уйдет не один день. Уверяем, что авария произошла не в результате боевых действий, а потому сделаем все возможное, чтобы поскорее восстановить водоснабжение. Извините за временные неудобства», – говорится в сообщении.