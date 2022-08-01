«Николаевводоканал» ликвидировал аварию на водозаборе – снабжение водой скоро будет полностью восстановлено

«Николаевводоканал» отремонтировал неполадки на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

«По состоянию на 14 часов ремонтные работы на водозаборе уже завершены. Специалисты МКП «Николаевводоканал» заполняют все имеющиеся резервуары водой. Ориентировочно с 18 часов, в каждом районе города, постепенно будет восстанавливаться централизованное водоснабжение. Совместными усилиями мы сделали все возможное, чтобы уже вечером в домах была вода», – сообщили на «Николаевводоканале».

Мэр Александр Сенкевич также заявил, что ситуация под контролем и все уже сделано.

В районах города, которые находятся ниже, даже не было прекращения водоснабжения.