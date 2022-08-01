«Николаевводоканал» ликвидировал аварию на водозаборе – снабжение водой скоро будет полностью восстановлено

«Николаевводоканал» отремонтировал неполадки на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.
Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
«По состоянию на 14 часов ремонтные работы на водозаборе уже завершены. Специалисты МКП «Николаевводоканал» заполняют все имеющиеся резервуары водой. Ориентировочно с 18 часов, в каждом районе города, постепенно будет восстанавливаться централизованное водоснабжение. Совместными усилиями мы сделали все возможное, чтобы уже вечером в домах была вода», – сообщили на «Николаевводоканале».
Мэр Александр Сенкевич также заявил, что ситуация под контролем и все уже сделано.
В районах города, которые находятся ниже, даже не было прекращения водоснабжения.
– Не разводите панику. Держите кулаки за ВСУ. Вода будет. Она еще не питьевая, но благодаря успехам наших ребят в военном деле мы обязательно возобновим снабжение питьевой водой в городе Николаеве, – сказал мэр.