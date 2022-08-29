На Закарпатье три человека выжили после того, как их автомобиль упал в реку

В Закарпатье 29 августа на автодороге между селами Березово и Нижний Быстрый произошло ДТП.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Водитель Opel Corsa не справился с управлением и взлетел в реку с моста, где продолжаются ремонтные работы. В результате водитель, его жена и дочь травмировались.

Машина упала с десятиметровой высоты. Спасатели помогли пострадавшим добраться до кареты экстренной медицинской помощи. Младшую участницу ДТП пришлось доставлять на носилках. Сейчас все пострадавшие находятся на попечении медиков районной больницы.