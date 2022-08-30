В Николаевской области уже восстановили около 1,5 тысячи объектов ЖКХ и домов, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов

В Николаевской области восстановлено 1344 объекта сферы ЖКХ, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, а также более 150 частных и многоэтажных домов.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, всего с начала полномашстабного вторжения в области разрушено 6058 объектов.

- Наибольшее разрушение получили областной центр, Баштанский и Вознесенский районы области. Однако процесс восстановления продолжается в усиленном режиме. По состоянию на сегодняшний день все последствия повреждений ликвидированы, все объекты и системы критической инфраструктуры работают в штатном режиме, - сообщил Тимошенко.

В настоящее время восстановлено:

- 1344 объекта ЖКХ;

- 134 частных дома;

– 20 многоэтажек.