В Германии неизвестные пытались поджечь детский сад и дом, где находятся украинские беженцы

В немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются бежавшие от войны в Украине дети.

Об этом сообщает Bild .

Инцидент произошел в субботу, 27 августа, когда детский сад уже закрылся. Злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Огонь не опрокинулся на детсад, а только повредил дверь.

Дом беженцев, расположенный в 700 метрах от садика, также подвергся нападению с применением зажигательных устройств. Случилось это накануне – в пятницу, 26 августа, вечером.

Правоохранители допускают, что между этими поджогами есть связь.