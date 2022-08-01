В оккупированом Крыму с утра вспыхнул масштабный пожар - горят склады возле нефтебазы россиян

В поселке Красногвардейское оккупированного Крыму 31 августа произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, как большой столб темного дыма поднимается над населенным пунктом.

По данным Telegram-канал «НП Крым» огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные.

В то же время российские СМИ сообщают, что в Красногвардейском горят складские помещения. Прибывшие на место пожарные предварительно установили, площадь возгорания составила 800 кв.м. В частности, сообщается, что горит супермаркет Доброцен и склад Мегастроя.

Официально возгорание произошло на складе старого магазина из-за якобы замыкания электропроводки, однако в соцсетях утверждают, что пожар возник на нефтебазе.

При этом о жертвах и пострадавших на данный момент информации нет.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео с пожаром и отметил, что пожар становится только больше.