В Испании выпал град диаметром 10 см – погибла 1,5-летняя девочка

Во вторник, 30 августа, в городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда (Жирона) в Испании выпал град диаметром более 10 см. От удара по голове погибла 1,5-летняя девочка.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Ребенок стал первой жертвой града в Европе с 1997 года. Отмечается, что интенсивный град также нанес многочисленные повреждения транспортным средствам, крышам и городской мебели.

Град диаметром 10 сантиметров является самым большим, выпавшим в Каталонии с 2002 года, согласно данным Метеорологической службы региона, предупредившей о сильной непогоде с возможностью штормов и града с камнями более двух сантиметров в диаметре, а также значительные порывы ветра и даже небольшие торнадо.