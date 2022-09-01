В москве в результате падения из окна погиб вице-президент «Лукойла»

Сообщается, что вице-президент «Лукойла» выбросился с шестого этажа Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в москве. От полученных травм он скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины произошедшего пока не установлены, в больнице работает полиция.

В структурах «Лукойла» Маганов работал с 1993 года. В 2006 году был назначен первым вице-президентом. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

Напомним, что российская нефтяная компания «Лукойл» понесла гигантские убытки и призвала закончить войну.