Движение в Босфорском проливе заблокировано – на мель сел сухогруз, шедший из Украины

Следовавшее из Украины в Стамбул судно Lady Zehma село на мель, движение в Босфорском проливе приостановлено.

Об этом сообщает турецкая береговая охрана, пишет «УНИАН».

Lady Zehma – одно из шести судов с сельхозпродукцией, которое вышло из украинских портов 30 августа.

Кроме того, ранее из-за технической неисправности руля нефтяной танкер сел на мель и временно заблокировал движение по Суэцкому каналу, сообщает "Лига.net".

Судно Affinity V заблокировало южную часть канала, вскоре движение было возобновлено.