Пентагон создаст подразделение, которое будет заниматься кибератаками и космическими операциями

В 2023 году армия США создаст офис, который будет заниматься наступательными кибер- и космическими операциями.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Defense News.

Такое решение принято «на фоне быстро меняющихся приоритетов». Офис назвали Program Manager Cyber ​​and Space, он будет подчиняться Управлению программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам. На этот офис будет возложена ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибермиссий Пентагона.

Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердии определяют как «сделки в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы».