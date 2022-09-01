Пентагон создаст подразделение, которое будет заниматься кибератаками и космическими операциями

В 2023 году армия США создаст офис, который будет заниматься наступательными кибер- и космическими операциями.
Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Defense News.
Такое решение принято «на фоне быстро меняющихся приоритетов». Офис назвали Program Manager Cyber and Space, он будет подчиняться Управлению программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам. На этот офис будет возложена ответственность за наступательные действия в киберпространстве и базовую инфраструктуру для кибермиссий Пентагона.
Согласно Национальному институту стандартов и технологий, наступательные кибердии определяют как «сделки в киберпространстве, направленные на демонстрацию силы».