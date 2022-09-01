В Киеве от отравления грибами погибла два человека: среди них 9-летняя девочка

В Киеве 18-летняя Екатерина со своим молодым человеком собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили 9-летнюю сестру. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали.

Об этом сообщил Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Врачи боролись за жизнь Екатерины, однако спасти молодую девушку не удалось. А ночью, 1 сентября, столичной больнице от отравления скончалась и маленькая сестра девушки - Лиза.

«Грибной сезон сейчас именно в разгаре, поэтому обращаюсь ко всем, будьте внимательны к тому, что кладете в корзину. В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью», - добавил Небитов.

Напомним, как в винницкой больнице умерли две сестры – врачи подозревают, что дети могли отравиться грибам.