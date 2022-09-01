«У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п*здец как»: Жена оккупанта рассказала про удары ВСУ по украинскому полуострову

Жена российского военного рассказала про удары Вооруженных сил Украины по объектам на территории АР Крым

Об этом сообщает ГУР.

- У нас до Крыма уже добрались.

- Чего там ты?

- Опять. Никифорова вчера переписывалась со соей подругой из Крыма. Она говорит, еб*ет вообще, бомябт пи*дец как.

- Да?

- Ага.

- Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, меня не берет вообще, знаешь. Вся изревелась, да ты че, говорит, с ума-то сходишь. Я говорю: «Да как не сходить?». Она говорит там мой тоже не выходил на связь. Я говорю, что мой то выходит каждый день на связь. Я то знаю как он там.