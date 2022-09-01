Во Львове произошел масштабный пожар на территории автобусного завода ЛАЗ

В четверг вечером, 1 сентября, произошел масштабный пожар на территории бывшего Львовского автобусного завода.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Пожар произошел около 18:30. Горит заброшенное здание по ул. Стрыйской, 45. Общая площадь пожара – более 2 тысяч кв.м. На месте работают пожарные подразделения.

На территории бывшего ЛАЗа виден большой столб густого черного дыма.

Напомним, что предприятием ЛАЗ владеет российский бизнесмен Игорь Чуркин. Ранее в ГБР сообщили о подозрении Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить за собой имущество предприятия.

Братья Игорь и Олег Чуркины с 2003 по 2007 годы владели николаевским Черноморским судостроительным заводом. Считается, что они пытались привести завод в упадок.