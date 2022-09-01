«Офицеры и контрактники будут отказываться воевать»: Оккупант рассказал про намерения уехать с войны

Российские военнослужащие продолжают массово отказываться ехать на войну в Украине и не подписывают контакт на службу.
Об этом сообщает ГУР.
- У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завадскому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать. После 15-ого.
- И че с ними будет?
- Да ничего не будет, если вся пехота так, то мне кажется забьют х*р на все это.
- Кстати, у мамы на работе там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот и сказала, что в Балтийске набрали людей, вот скоро отправляют.
Напомним, что в ранее опубликованном перехвате мать российского оккупанта заявила о готовности обращаться в службу по правам человека и прокуратуру для возвращения сына с фронта.