«Офицеры и контрактники будут отказываться воевать»: Оккупант рассказал про намерения уехать с войны

Российские военнослужащие продолжают массово отказываться ехать на войну в Украине и не подписывают контакт на службу.

Об этом сообщает ГУР.

- У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завадскому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать. После 15-ого.

- И че с ними будет?

- Да ничего не будет, если вся пехота так, то мне кажется забьют х*р на все это.

- Кстати, у мамы на работе там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот и сказала, что в Балтийске набрали людей, вот скоро отправляют.