На Николаевщине в Ингуле утонул парень

Из реки Ингул в Баштанском районе спасатели достали тело 19-летнего жителя Баштанского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

2 сентября в 16:25 в Службу спасения известили, что в селе Владимировка Софиевской ТГ Баштанского района пошел купаться в реку Ингул и не вернулся молодой человек 2003 года рождения.

Пожарно-спасательное отделение 20-й государственной пожарно-спасательной части проводили поисковые работы с помощью надувной лодки Kolibri, но тело без вести пропавшего мужчини не обнаружили.

3 сентября с привлечением водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения тело погибшего обнаружено на четырехметровой глубине на расстоянии примерно 1000 метров от берега.

Спасатели доставили погибшего на берег и передали тело сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы.