Черниговский горсовет не согласовал выставку оружия, где произошел взрыв – один ребенок остается в тяжелом состоянии

Черниговский городской совет не получал уведомлений и не предоставлял никаких официальных разрешений на проведение мероприятия, где произошел взрыв и пострадали дети.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Как известно, в результате взрыва возле художественного музея проходила, где выставка боеприпасов пострадали дети.

Трое несовершеннолетних детей и двое взрослых осмотрели медики, оказали всю необходимую помощь. Далее за их состоянием здоровья будут следить амбулаторно. Еще один ребенок, в возрасте 2-х лет, госпитализирован в тяжелом состоянии.

В горсовете отметили, что взрыв был от противотанкового снаряда, попавшего в крышу одного из частных домов.

В то же время «Суспільне» сообщает, что 10-летний мальчик держал и нажимал на курок РПГ (в результате чего оружие и сработало). Его оглушило, он с мамой и 12-летним братом были на осмотре в травмпункте.

Начальник ОВА также отметил, что нужно выявить причины того, как боевое оружие оказалось среди детей, и о неотвратимости наказания для виновников инцидента.