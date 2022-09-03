В Чернигове начали расследование из-за взрыва на выставке оружия, где пострадали дети

Правоохранители начали расследование из-за взрыва на выставке оружия в Чернигове, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Делом занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и Государственное бюро расследований. Производство открыли по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Также в Офисе генпрокурора отметили, что количество раненых выросло до пяти человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Как известно, в результате взрыва возле художественного музея проходила, где выставка боеприпасов пострадали дети.

При этом выяснилось, что Черниговский горсовет не согласовал выставку оружия, где произошел взрыв.